Matias Fernández-Pardo signe à Newcastle, nouveau jackpot pour Lille
Pardo(n), 65 millions d’euros ? Alors oui c’était dans les tuyaux depuis quelques temps, mais l’arrivée de Matias Fernández-Pardoà Newcastle pour 65 millions d’euros , donc, ressemble à une nouvelle très belle vente du LOSC. Le Belge de 21 ans, revenu à Lille il y a deux ans après avoir effectué une partie de sa formation dans le Nord, devient la dixième recrue estivale des Magpies . Le total des dépenses des Noir et Blanc est porté à plus de 320 millions d’euros. Comme d’habitude, personne n’est surpris.
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