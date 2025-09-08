 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mathys Tel, un destin en suspens
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 12:52

Mathys Tel, un destin en suspens

Mathys Tel, un destin en suspens

Mathys Tel aurait pu connaître un meilleur été et il sait déjà qu'il vivre un automne frustrant, Thomas Frank ayant choisi de ne pas l'inscrire sur la liste des joueurs de Tottenham pour la phase de groupe de Ligue des champions. À 20 ans, l'attaquant de l'équipe de France Espoirs apprend qu'il ne faut pas être trop pressé.

Mathys Tel se souviendra de l’été de ses 20 ans, celui où il a appris qu’il allait devoir suivre la Ligue des champions depuis son canapé ou, au moins, en tribunes. La semaine dernière, l’attaquant a découvert que son entraîneur Thomas Frank ne l’avait pas inscrit sur la liste des joueurs de Tottenham pour la phase de groupe de C1, quelques semaines après avoir été définitivement transféré chez les Spurs contre un chèque de 35 millions d’euros. « Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif peu importe la situation , a-t-il réagi à l’occasion d’un entretien à Ouest-France . Je pense avoir énormément travaillé sur l’aspect mental. Aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception, j’aurais aimé y être mais c’est le choix du coach et on ne peut que le respecter, et travailler pour répondre de la plus belle des manières sur le terrain. » Il a connu pire, en août, en ayant été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à la suite de son tir au but manqué face au PSG en Supercoupe d’Europe. « Rien de tout cela ne m’abattra » , assurait-il courageusement dans la foulée.

Post Instagram Voir sur instagram.com

En juin, déjà dans les colonnes de L’Equipe , il affichait la même positive attitude face aux galères, graves ou moins graves : « Dans une carrière, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments positifs et d’autres plus négatifs. Quand j’étais moins bien, je me suis simplement dit que c’était une mauvaise vague, je l’ai prise, je l’ai affrontée, j’ai travaillé, je suis resté patient. » Son prêt à Tottenham cet hiver n’a pas été une franche réussite, même s’il a pu voir depuis le banc son équipe remporter la finale des médiocres contre Manchester United et ajouter une Ligue Europa à son palmarès, ce qui n’est pas rien. Les blessures de Dejan Kulusevski et Richarlison en début d’année auraient pu l’aider à se faire une place, mais l’espoir français est resté trop discret pour un attaquant (3 buts, 2 passes décisives en 2 apparitions). L’arrivée de Randal Ko

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

