Mathys Tel sort du silence après avoir été victime de racisme
Dommage de devoir faire ça en 2025…
Comme Marcus Rashford, Bukayo Saka et tant d’autres avant lui, Mathys Tel a loupé sa tentative lors d’une séance de tir au but . Et comme tant d’autres avant lui, le joueur formé au Stade rennais a été victime d’insultes racistes, obligeant notamment Tottenham à réagir à la suite de cette défaite en Supercoupe d’Europe. Cette fois, le Français a répondu sur Instagram en réaffirmant son combat pour faire face à ces insultes.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
