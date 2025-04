information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 23:20

Mathys Tel : précis pas pressé, mais jusqu’à quand ?

Peu utilisé au Bayern en première partie de saison malgré deux exercices prometteurs, Mathys Tel semble au minimum avoir retrouvé la confiance d’un coach en étant prêté du côté de Tottenham. À défaut d’y être devenu incontournable et d’enchaîner les buts, il peut de nouveau se développer dans la tranquillité. Enfin, presque.

François Rabelais a dit un jour que « tout vient à point à qui sait attendre » . Dommage qu’il n’ait pas pensé à préciser ce qui vient à celui qui n’attend pas. Mathys Tel aurait pu s’en inspirer, même si sa bio Instagram indique le contraire : « PRÉCISPASPRESSÉ » (oui, avec les majuscules). Débarqué au Bayern Munich à 17 ans, le gamin du Stade rennais n’a pas vraiment attendu pour se pointer dans le grand bain et dans un très grand club. Utilisé avec parcimonie et surtout en sortie de banc, il a tout de même réussi à y gratter 28 apparitions toutes compétitions confondues, pour 6 réalisations dès sa première campagne. Un bilan honorable, qu’il a explosé l’année suivante, avec 41 matchs, pour 10 buts et 6 offrandes.

Sauf que cette saison, Vincent Kompany, tout juste débarqué en Bundesliga, n’a pas choisi de suivre la voie ouverte par ses prédécesseurs Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel. Beaucoup moins utilisé sur la première partie de l’opus 2024-2025, il a décidé de plier les gaules, au terme d’un mercato hivernal à rebondissements qui l’a vu atterrir à Londres, à Tottenham. Si ce n’est pas encore Byzance, les signes sont encourageants.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com