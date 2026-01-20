Mathys Tel encore écarté par Tottenham

On me voit, on me voit plus… Définitivement transféré à Tottenham durant l’été après avoir plafonné au Bayern, Mathys Tel se retrouve de nouveau dans une impasse . Pas franchement indispensable aux yeux de Thomas Frank, en témoignent ses six petites titularisations en Premier League, le Français de 20 ans est surtout cantonné à regarder les matchs de Ligue des champions sur son canapé.

Un match, puis rayé de la liste

En début de saison, les Spurs avaient même décidé de se passer complètement de lui et de ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs pouvant disputer la C1. On a cru que le vent avait tourné du bon côté pour le natif de Sarcelles , rappelé lors de la sixième journée et entré en jeu contre le Slavia Prague (3-0).…

EL pour SOFOOT.com