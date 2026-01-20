Des élus britanniques appellent à boycotter le Mondial 2026 en réponse à Trump

Au fil des coups de force de Donald Trump, l’idée fait son bonhomme de chemin. Comme le rapporte le Guardian , deux députés de la Chambre des communes britannique ont appelé au boycott de la Coupe du monde 2026, en réponse au projet du président américain d’annexer le Groenland .

Le député conservateur Simon Hoare et le libéral-démocrate Luke Taylor ont ainsi laissé entendre ce lundi que l’Angleterre, l’Écosse, ainsi que le pays de Galles en cas de qualification, devraient se retirer du tournoi pour marquer leur désaccord avec Trump. Ils ont aussi suggéré au roi d’annuler sa visite d’État au pays de l’Oncle Sam, prévue au printemps.…

CMF pour SOFOOT.com