Mathieu Valbuena revient sur l’affaire de la sextape et réveille la colère de Djibril Cissé
Pas copains d’avant.
Interrogé dans l’émission
Rothen s’enflamme
ce jeudi sur
RMC
,
Mathieu Valbuena est revenu sur la célèbre « affaire de la sextape »
impliquant Karim Benzema, qui a bouleversé sa carrière et son avenir en sélection. Une décennie après,
l’ancien Marseillais assure avoir digéré et
fermé
tourné la page
.
« Ça a été un moment difficile, ça m’a privé de l’équipe de France. Mais c’est derrière moi. Ces gens ont voulu me faire du mal, mais je n’ai pas cédé. »
…
CDB pour SOFOOT.com
