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Carlo Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 23:05

Carlo Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué

Carlo Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué

Don Carlo justifie ses choix. Entré en fin de match contre l’Écosse pour son retour avec le Brésil, Neymar n’a pas disputé une seule minute lors de la qualification du Brésil contre le Japon à la dernière minute. À la place de la légende brésilienne, Carlo Ancelotti a décidé de faire entrer Gabriel Martinelli, auteur du but décisif.

En conférence de presse après cette qualification en huitième de finale, Carlo Ancelotti a déclaré qu’il allait faire entrer Neymar si le Brésil n’avait pas égalisé avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Casemiro. À 1-1, le sélectionneur du Brésil « attendait ensuite la prolongation » pour appeler le numéro 10 de la Seleção à la rescousse. En fin de match, Ancelotti voulait « c ontinuer comme ça », c’est à dire avec les mêmes hommes, « car on avait le contrôle.» Pour disputer à nouveau quelques minutes dans cette Coupe du monde, Neymar attendra donc le huitième, soit contre la Norvège soit face à la Côte d’Ivoire.…

MBC pour SOFOOT.com

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