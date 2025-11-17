 Aller au contenu principal
Mateta, la force de la différence
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 19:19

Appelé pour la première fois en équipe de France début octobre à la surprise générale, Jean-Philippe Mateta, décisif contre l’Azerbaïdjan ce dimanche, prouve qu’il est tout sauf là par hasard. Suffisant pour être du voyage en Amérique cet été ?

Quand on regarde la longue liste des talents offensifs de l’équipe de France, Jean-Philippe Mateta n’apparaît pas dans les premiers choix. Loin d’être aussi bankable qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Michael Olise, l’attaquant de Crystal Palace est pourtant parvenu en deux rassemblements à se faire une place dans ce groupe. Devenu le premier joueur à marquer deux buts lors de ses deux premières titularisations avec les Bleus depuis Louis Saha en 2004, le buteur des Eagles a réussi son acclimatation et peut plus que jamais rêver de disputer une Coupe du monde. Alors que le bonhomme de 28 ans partait de très loin.

DD est sous le charme

Passé la surprise des débuts et son premier but face à l’Islande, peu de personnes misaient avant ce dernier rassemblement de l’année sur un nouvel éclat et sur le fait que le vice-champion olympique puisse s’installer dans le groupe France. Aujourd’hui, la question se pose. D’abord appelé à la suite des nombreux forfaits à son poste, l’avant-centre est arrivé sur la pointe des pieds, mais a tout de suite marqué des points. S’il sait qu’il ne peut prétendre pour le moment qu’à un simple rôle de second couteau, son profil atypique plaît fortement au sélectionneur, qui a pourtant de nombreuses options à ce poste.…

