Materazzi & Rui Costa, Sankt Pauli… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de février

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Materazzi accoudé sur Rui Costa devant le nuage de fumis, 2005

Peut-être l’une des photographies de football les plus célèbres . Sous un ciel obscurci par les fumigènes , Marco Materazzi et Rui Costa se tiennent côte à-côte, le premier accoudé sur l’épaule du second, figés dans une scène presque surréaliste. Leurs regards, pourtant rivaux, sont tournés vers un San Siro en feu , illuminé par les flambeaux rouges des supporters ultras de l’Inter furieux. Après une défaite 2-0 au match aller, ils comptaient sur ce quart de finale retour de C1 de 2005 pour renverser la vapeur face au rival. Sauf que cela ne faisait pas partie des plans des Rossoneri qui prennent le match à leur compte dès la 30ème minute avec un but de Shevchenko. Alors quand à la 73ème, l’arbitre allemand Merk refuse l’égalisation de Cambiasso, les tifosi voient rouge et font pleuvoir sur le terrain bouteilles et fumis. L’un touchera même Dida, poussant l’arbitre à mettre fin à la rencontre.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com