Match nul déjanté entre Levante et Séville

Levante UD 3-3 FC Séville

Buts : Romero (57 e ) Dela (90 e +2), Ndukwe (90 e +10) pour les Granotas // Ure (13 e ), Correira (54 e ), Romero (90 e +5) pour les Palanganas

La fièvre du lundi soir, c’est ça ? Séville pensait avoir verrouillé sa soirée au Ciutat de València. Robbie Ure profite d’une passe en retrait trop audacieuse d’Ifeanyi Ndukwe pour ouvrir son compteur en Liga (0-1, 13 e ) , puis Félix Correia double la mise au retour des vestiaires (0-2, 54 e ) . Portés par Roger Brugué, les Granotas refusent pourtant de rendre les armes : Iván Romero réduit l’écart et ouvre la porte à un final complètement dérangé (1-2, 57 e ) .…

SW pour SOFOOT.com