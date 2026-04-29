« Match du siècle » et « monument du football » : la presse internationale en extase après PSG-Bayern

« Match du siècle » et « monument du football » : la presse internationale en extase après PSG-Bayern

Et à la fin, c’est le football qui gagne ! La fantastique rencontre entre le PSG et le Bayern en demi-finales de Ligue des champions (5-4) n’a pas été appréciée qu’au sein des frontières franco-germaniques. La presse internationale n’a pas caché son admiration devant le spectacle proposé par les acteurs de la rencontre .

En Angleterre, The Sun parle du « match du siècle » , tandis que le Daily Mail évoque « l’un des plus grands matchs européens de tous les temps » . Le quotidien allemand Bild a préféré applaudir la performance des deux équipes : « Merci pour ces 90 minutes de pur chef-d’œuvre footballistique » , souligne le tabloïd.…

TC pour SOFOOT.com