Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern

Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern

Non, le football ne s’arrête pas à la Ligue des champions. Alors que tous les regards étaient rivés sur le combat entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), Pep Guardiola, lui, était en plein kif à l’Edgeley Park pour assister à la rencontre entre Stockport, 4 e , et Port Vale, 22 e de League One . Charmant.

Pep Guardiola is taking in the action at Stockport as they play Port Vale 👀⚽️ pic.twitter.com/46T0DTHM6O…

AR pour SOFOOT.com