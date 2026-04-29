Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern
Non, le football ne s’arrête pas à la Ligue des champions. Alors que tous les regards étaient rivés sur le combat entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), Pep Guardiola, lui, était en plein kif à l’Edgeley Park pour assister à la rencontre entre Stockport, 4 e , et Port Vale, 22 e de League One . Charmant.
Pep Guardiola is taking in the action at Stockport as they play Port Vale 👀⚽️ pic.twitter.com/46T0DTHM6O…
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