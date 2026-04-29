Vincent Kompany n'a pas apprécié son expérience en tribunes au Parc des Princes

Vincent Kompany n'a pas apprécié son expérience en tribunes au Parc des Princes

Cela ne fait pas de mal de remettre les pieds sur terre. Dans les couloirs du Parc des Princes, après la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern (5-4), Luis Enrique et Vincent Kompany ont échangé quelques mots : « Tu as vu le match depuis les tribunes ! Tu as aimé ? » , a questionné le technicien espagnol à son homologue belge. « Non, pas du tout » , a répondu le coach du Bayern.

😁👆🏼 Luis Enrique to Vincent Kompany: “You saw the game from the stands! Did you like it?”. “No!”. 😂@CBSSportsGolazo 🎥🔝 pic.twitter.com/1GiPLC5E4V…

TC pour SOFOOT.com