Pablo Longoria retrouve un club

L’art du rebond. River Plate a officialisé l’arrivée de Pablo Longoria en tant que directeur sportif . L’ancien président de l’Olympique de Marseille, mis sur la touche en mars, n’aura pas tardé à retrouver un poste. Dans son communiqué, le club argentin rappelle que Longoria a mis l’accent sur « l’identification et la formation des talents » au cours de son parcours, en suivant de près le football sud-américain, « avec une présence soutenue en Argentine, en Uruguay et au Brésil » .

« L’arrivée de Longoria s’inscrit dans un projet institutionnel à moyen et long terme » , précise le club, qui compte intégrer plus de jeunes talents dans son équipe première et optimiser le recrutement . Il y a du boulot : River a échoué à se qualifier pour la Copa Libertadores l’an dernier et a récemment changé d’entraîneur en nommant Eduardo Coudet début mars.…

QB pour SOFOOT.com