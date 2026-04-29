Quand un ramasseur de balle refuse de rendre le ballon à Manuel Neuer
Ramasseur de balle au Parc des Princes, c’est un métier. Face au PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, Manuel Neuer ne s’attendait pas à se faire un ennemi aussi vite et aussi jeune lors de son séjour parisien.
Le ramasseur de balle, le treizième homme ?
Un jeune ramasseur de balle a tout simplement ignoré le portier munichois venu réclamer son ballon , avec l’aplomb tranquille de quelqu’un qui sait très bien ce qu’il fait dans une scène diffusée par Prime Video après la rencontre.…
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