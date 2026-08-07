Mastantuono va chercher du temps de jeu à Florence
Un petit tour en Italie et puis revient. Barré au Real Madrid, Franco Mastantuono avait l’embarras du choix pour la saison à venir. Courtisé par une douzaine de clubs, l’international argentin a finalement opté pour la Fiorentina, qui a officialisé ce vendredi son arrivée en prêt pour une saison, sans option d’achat. Le joueur de 18 ans retrouvera donc Madrid à l’été 2027.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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