Mastantuono met un triplé et fait gagner la Viola

Venezia 2-4 Fiorentina

Buts : Adams (22e), Hainaut (86e) pour Venise // Mastantuono (29 e , 30 e , 84 e ), Pellegrino (66 e )

Loin du Mou’, joli coup. La Fiorentina a arraché une bien belle victoire sur le terrain de Venise pour le compte de la quatrième journée de Serie A après avoir essuyé trois défaites (2-4). Prêté par le Real Madrid, Franco Mastantuono a claqué un triplé retentissant. L’Argentin s’est notamment illustré en faisant trembler les filets deux fois en une minute .…

SW pour SOFOOT.com