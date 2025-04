information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 09:34

Massimiliano Allegri bientôt de retour en Serie A ?

Le chouchou des fans du calcio .

Au chômage depuis un an et la fin de son aventure à la Juventus, Massimiliano Allegri pourrait reprendre du service dès la saison prochaine en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , l’AC Milan et son président, Giorgio Furlani, vont vivre une semaine importante concernant l’organigramme de la saison prochaine, puisqu’une réunion est prévue avec Igli Tare, pour le poste de directeur sportif. En pole, l’Albanais devrait ensuite venir avec Allegri dans ses valises, pour remplacer Sérgio Conceição , qui ne parvient pas à convaincre depuis son arrivée sur le banc, en décembre 2024.…

LT pour SOFOOT.com