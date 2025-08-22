 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Massimilano Allegri met la pression sur Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 15:08

Massimilano Allegri met la pression sur Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek

Massimilano Allegri met la pression sur Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek

Allez, au boulot !

Tout juste nommé et déjà des ambitions à la hauteur de sa grandeur. Massimiliano Allegri veut remettre l’AC Milan à sa place cette saison, en Italie du moins puisque les Milanais ne participeront à aucune compétition européenne après leur 8 e place de l’exercice précédent. Pour remettre la tête du club lombard à l’endroit, l’ancien entraîneur de la Juve a trouvé la solution : ses milieux doivent marquer plus de buts.

