Massimilano Allegri met la pression sur Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek
Allez, au boulot !
Tout juste nommé et déjà des ambitions à la hauteur de sa grandeur. Massimiliano Allegri veut remettre l’AC Milan à sa place cette saison, en Italie du moins puisque les Milanais ne participeront à aucune compétition européenne après leur 8 e place de l’exercice précédent. Pour remettre la tête du club lombard à l’endroit, l’ancien entraîneur de la Juve a trouvé la solution : ses milieux doivent marquer plus de buts. …
RFP pour SOFOOT.com
