Mason Greenwood se serait mis d'accord avec un club italien

Plus les heures passent, plus Mason Greenwood se rapproche de la capitale italienne. Pour celui qui a rendu les clés de son logement à Aix-en-Provence, la fin de l’aventure sur les terres de Marcel Pagnol approche à grands pas .

L’ailier anglais aurait trouvé un accord avec l’AS Roma, selon les informations du Corriere dello Sport . En même temps, le club olympien n’aura qu’une Ligue Europa à offrir au deuxième meilleur buteur du championnat la saison prochaine, alors comment refuser l’appel de la Ligue des champions, que les Romains vont disputer.…

EM pour SOFOOT.com