Mason Greenwood se serait mis d'accord avec un club italien
Plus les heures passent, plus Mason Greenwood se rapproche de la capitale italienne. Pour celui qui a rendu les clés de son logement à Aix-en-Provence, la fin de l’aventure sur les terres de Marcel Pagnol approche à grands pas .
L’ailier anglais aurait trouvé un accord avec l’AS Roma, selon les informations du Corriere dello Sport . En même temps, le club olympien n’aura qu’une Ligue Europa à offrir au deuxième meilleur buteur du championnat la saison prochaine, alors comment refuser l’appel de la Ligue des champions, que les Romains vont disputer.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer