Claude Le Roy reprend du service à 78 ans

Le Sorcier qui ne s’arrête jamais. À 78 ans, l’infatigable Claude Le Roy va reprendre du service sur un banc africain en devenant le sélectionneur du Congo jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique des nations .

Après cinq ans d’inactivité comme entraîneur, mais une présence totale autour du football africain (comme en témoigne son échange avec Sadio Mané en finale de la dernière Coupe d’Afrique), le « Sorcier Blanc » est donc de retour sur le banc du Congo, lui qui avait déjà été à la tête des Diables Rouges entre 2013 et 2015.…

TC pour SOFOOT.com