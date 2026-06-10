Claude Le Roy reprend du service à 78 ans
Le Sorcier qui ne s’arrête jamais. À 78 ans, l’infatigable Claude Le Roy va reprendre du service sur un banc africain en devenant le sélectionneur du Congo jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique des nations .
Après cinq ans d’inactivité comme entraîneur, mais une présence totale autour du football africain (comme en témoigne son échange avec Sadio Mané en finale de la dernière Coupe d’Afrique), le « Sorcier Blanc » est donc de retour sur le banc du Congo, lui qui avait déjà été à la tête des Diables Rouges entre 2013 et 2015.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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