Une large victoire pour l'Argentine et un nouveau record pour Messi avant le Mondial

Une large victoire pour l'Argentine et un nouveau record pour Messi avant le Mondial

Pas de mauvaise surprise pour les tenants du titre. L’Argentine a bouclé sa préparation par une large victoire contre l’Islande dans la nuit de mardi à mercredi (3-0) . Un succès net et sans bavure de bon augure à une semaine du premier match de l’ Albiceleste contre l’Algérie dans ce Mondial.

Entré en jeu, Messi a inscrit son 117 e but sous le maillot bleu et blanc, devenant à 38 ans le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection. Valentin Barco avait ouvert le score tandis que Thiago Almada a conclu le succès des siens.…

TC pour SOFOOT.com