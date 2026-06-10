Une large victoire pour l'Argentine et un nouveau record pour Messi avant le Mondial
Pas de mauvaise surprise pour les tenants du titre. L’Argentine a bouclé sa préparation par une large victoire contre l’Islande dans la nuit de mardi à mercredi (3-0) . Un succès net et sans bavure de bon augure à une semaine du premier match de l’ Albiceleste contre l’Algérie dans ce Mondial.
Entré en jeu, Messi a inscrit son 117 e but sous le maillot bleu et blanc, devenant à 38 ans le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection. Valentin Barco avait ouvert le score tandis que Thiago Almada a conclu le succès des siens.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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