Le premier adversaire de la France accroché par l'Arabie saoudite en amical
Arabie saoudite 0-0 Sénégal
Expulsion : Jackson (84 e ) côté sénégalais
La France championne du monde ! Pas si vite. Didier Deschamps et son staff ont dû sourire : le premier adversaire des Bleus n’a pas gagné son dernier match de préparation avant le Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi à San Antonio (Texas), les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont concédé le match nul contre l’Arabie saoudite (0-0) , qui avait pourtant changé la moitié de son équipe à la mi-temps. Les Lions de la Terranga s’étaient également inclinés face aux États-Unis.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer