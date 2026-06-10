Le premier adversaire de la France accroché par l'Arabie saoudite en amical

Arabie saoudite 0-0 Sénégal

Expulsion : Jackson (84 e ) côté sénégalais

La France championne du monde ! Pas si vite. Didier Deschamps et son staff ont dû sourire : le premier adversaire des Bleus n’a pas gagné son dernier match de préparation avant le Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi à San Antonio (Texas), les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont concédé le match nul contre l’Arabie saoudite (0-0) , qui avait pourtant changé la moitié de son équipe à la mi-temps. Les Lions de la Terranga s’étaient également inclinés face aux États-Unis.…

UL pour SOFOOT.com