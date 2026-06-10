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Un futur adversaire de la France s'incline contre le Venezuela en amical
information fournie par So Foot•10/06/2026 à 09:45
Un futur adversaire de la France s'incline contre le Venezuela en amical
Irak 0-2 Venezuela
Buts : Cásseres (17
e
) et Ramírez (46
e
) pour la Vinotinto
Vous avez vos passeports ? Les joueurs de l’équipe de France décollent ce mercredi aux États-Unis. Six tonnes de matos ont déjà été acheminées à l’hôtel de Boston, où les Bleus vivront pendant la compétition et à l’université Bentley, futur camp d’entraînement ...
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L’équivalent d’une coupe Jules-Rimet pour un CP. Les écoles de Mexico sont fermées le jour du match d’ouverture de la Coupe du monde . La décision a été prise par Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, afin de réduire au maximum la circulation dans la capitale ...
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Pas de mauvaise surprise pour les tenants du titre. L’Argentine a bouclé sa préparation par une large victoire contre l’Islande dans la nuit de mardi à mercredi (3-0) . Un succès net et sans bavure de bon augure à une semaine du premier match de l’ Albiceleste ...
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