Mason Greenwood pourrait-il revenir à Manchester United ?
Home sweet home ?
C’est l’autre rumeur qui a animé les réseaux sociaux mardi : un retour de Mason Greewood dans son fief, à Manchester United. « Les dirigeants du club sont actuellement en discussions concernant un possible rapatriement de l’attaquant cet été », a-t-on pu lire sur le réseau social d’Elon Musk mardi soir. Toujours selon la rumeur, il s’agirait de Ole Solskjær potientel nouveau coach après le départ d’Amorim, qui songerait à le réintégrer dans son effectif s’il est nommé. Mais est-ce réellement envisageable ?…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
