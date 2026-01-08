 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 16:17

Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham

Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham

All Apologies ? Les Spurs ont ramassé une nouvelle défaite, ce mercredi soir, au Vitality Stadium de l’AFC Bournemouth (3-2). Un revers qui laisse un goût amer du côté de Londres et qui passe mal auprès des supporters.

La formation de Thomas Frank descend à la quatorzième place , six points derrière Brentford, cinquième. Le capitaine, Cristian Romero, a tenté de réparer les pots cassés sur son compte Instagram suite à cette nouvelle désillusion : « Toutes nos excuses à tous nos fans qui nous suivent partout, qui sont toujours là et qui continueront à l’être. Nous sommes responsables, cela ne fait aucun doute. Je suis le premier. Mais nous continuerons à faire face et à essayer de renverser la situation, pour nous-mêmes et pour le club. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank