Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham

All Apologies ? Les Spurs ont ramassé une nouvelle défaite, ce mercredi soir, au Vitality Stadium de l’AFC Bournemouth (3-2). Un revers qui laisse un goût amer du côté de Londres et qui passe mal auprès des supporters.

La formation de Thomas Frank descend à la quatorzième place , six points derrière Brentford, cinquième. Le capitaine, Cristian Romero, a tenté de réparer les pots cassés sur son compte Instagram suite à cette nouvelle désillusion : « Toutes nos excuses à tous nos fans qui nous suivent partout, qui sont toujours là et qui continueront à l’être. Nous sommes responsables, cela ne fait aucun doute. Je suis le premier. Mais nous continuerons à faire face et à essayer de renverser la situation, pour nous-mêmes et pour le club. » …

SW pour SOFOOT.com