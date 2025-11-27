 Aller au contenu principal
Mason Greenwood en Jamaïque : une option qui ne plaît pas à tout le monde
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 18:24

Mason Greenwood en Jamaïque : une option qui ne plaît pas à tout le monde

Mason Greenwood en Jamaïque : une option qui ne plaît pas à tout le monde

Fuis-moi, je te suis.

En feu avec l’OM (11 buts en 17 matchs) Mason Greenwood pourrait-il disputer le Mondial 2026 avec la Jamaïque ? L’idée fait saliver les dirigeants des Reggae Boyz . Le joueur de 24 ans possède désormais le passeport jamaïquain, obtenu en août, et la sélection devra se coltiner en mars les barrages, face à la Nouvelle-Calédonie puis potentiellement la RD Congo. Problème : Greenwood a refusé sa première convocation en septembre, car il espère « secrètement » un retour avec les Three Lions , eux bien qualifiés pour la grand-messe américaine mais qui ont tourné le dos à l’ex-pépite de Manchester United après ses déboires judiciaires.…

CM pour SOFOOT.com

