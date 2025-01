Mason Greenwood élu joueur du mois de décembre en Ligue 1

Premier trophée de l’année pour l’OM !

Auteur de débuts très réussis avec Marseille pour sa première saison en France, Mason Greenwood a été récompensé ce dimanche en étant élu joueur du mois de décembre en Ligue 1. Il devance Rayan Cherki et Jonathan David, et succède cette saison à Bradley Barcola, Zuriko Davitashvili et Jonathan David, décidément habitué. Sur ce mois de décembre, l’Anglais a marqué lors du duel face à Monaco au Vélodrome (2-1) et à Saint-Étienne lors de la victoire des Marseillais en championnat (0-2), et il est reparti sur des bonnes bases ce samedi avec son égalisation à Rennes (1-2). Il partage d’ailleurs la première place au classement des buteurs avec… David et ses onze buts.…

AL pour SOFOOT.com