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Marvin Emmanuel : « quand tu commences ta série de livraisons à 5 h 30 du matin et que tu finis à 15 h, tu ne peux pas récupérer et tu te blesses très vite »
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 13:01
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Marvin Emmanuel : « quand tu commences ta série de livraisons à 5 h 30 du matin et que tu finis à 15 h, tu ne peux pas récupérer et tu te blesses très vite »

Marvin Emmanuel : « quand tu commences ta série de livraisons à 5 h 30 du matin et que tu finis à 15 h, tu ne peux pas récupérer et tu te blesses très vite »

À 30 ans, Marvin Emmanuel vit sa première expérience professionnelle du côté du Puy. Avant de connaître cette joie, le buteur a toujours travaillé à côté du foot : livreur, pompiste ou encore manutentionnaire. ce qui ne l'a pas empêché de claquer 48 buts lors de ses 51 dernier matchs avec le Racing Club de France. Alors imaginez ce que ça peut donner maintenant qu'il n'a plus qu'une chose en tête.

Tu as signé cet été au Puy-en-Velay FC, pensionnaire de la toute nouvelle Ligue 3. Un choix qui t’ouvre les portes du foot pro mais qu’est-ce qui t’a plu dans le projet du club ?

Rejoindre un championnat ultra dense. L’année dernière, tu avais sept ou huit équipes qui jouaient la montée lors des dernières journées et ça sera la même cette année. Tu as beaucoup de mecs qui évoluaient avant en N1 et N2, donc forcément, le niveau est très homogène. Donc dans un premier temps, on visera le maintien ou, dans tous les cas, on essayera d’amasser le plus de points possible. Et de fil en aiguille, si ça marche bien, on regardera en haut vers les play-offs. Mais tu ne peux pas te projeter dans ce championnat et je pense qu’aucune équipe ne se dit que, cette année, la montée est forcément pour elle. En tout cas, on a bien commencé à Bastia (victoire 2-0) et il faut qu’on continue dans cette voie-là dès vendredi contre Versailles.…

Propos receuillis par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com

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