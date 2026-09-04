Martinelli quitte Arsenal pour le projet sportif saoudien
Jogal-Bonito. Si le mercato des principaux pays européens s’est terminé mardi, ce n’est pas le cas en Arabie saoudite, ce qui laisse donc aux clubs plus de temps pour y envoyer certains joueurs. C’est ce qu’a fait Arsenal avec Gabriel Martinelli , qui, après sept années au club, part pour Al-Hilal contre 70 millions d’euros .
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer