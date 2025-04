Marseille : SOS défense !

Privé de Leonardo Balerdi, son capitaine et pièce maîtresse du système de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille ne cesse de montrer ses limites dans le secteur défensif. Encore giflée face à Monaco ce samedi avec trois buts encaissés, la défense olympienne inquiète, alors que le sprint final pour la qualification directe en Ligue des champions est lancé.

Démunis, voilà l’expression collective ressentie après la nouvelle défaite des Olympiens cette saison (subie à Monaco, cette fois). La neuvième après 29 journées, soit autant que la saison précédente avec un effectif de bien moindre qualité. Longtemps sauvé par ses prestations offensives et les mauvais résultats de ses concurrents directs, l’OM peine depuis plus d’un mois à retrouver une dynamique positive. La faute à un système de jeu qui semble désormais parfaitement lisible par les équipes adverses, ainsi qu’à une défense bien trop fragile et limitée.

Balerdi, le défenseur qui cachait la forêt

La défaite contre Auxerre lors du match aller avait servi de détonateur pour Roberto De Zerbi, qui avait alors changé son système de jeu pour mener à plus d’équilibre et de pragmatisme. Cinq mois plus tard, le technicien lombard ne semble pas avoir de nouveaux tours dans son sac pour redonner de l’éclat à son Olympique. Avec cinq défaites lors des sept dernières rencontres, les failles défensives olympiennes sont de plus en plus visibles. « Je suis attristé d’avoir perdu Balerdi, ça pèse encore plus que la défaite », avait déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, après le déplacement à Reims . Pièce maîtresse dans l’organisation de l’ancien de Sassuolo, le rapide Argentin constitue le véritable métronome de son équipe sur les sorties de balle. Une donnée partagée par De Zerbi : « Sans Balerdi, on n’a pas de défenseur rapide, et ça nous a coûté. Quand il n’est pas là, l’équipe change et on perd souvent. » …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com