Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot
C’est pas le Real, c’est Marseille bébé.
En réaction à la victoire de son équipe contre le Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte pour un retour d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite inaugurale face au Stade rennais. « (J’espère) qu’il y a des conditions pour réparer les choses. […] Je ne suis pas le seul à décider. […] Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ». Malgré ces belles paroles, la direction marseillaise n’est toujours pas revenue sur sa décision et a même bien avancé ses recherches pour remplacer Adrien Rabiot .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
