Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot
25/08/2025 à 12:25

Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot

Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot

C’est pas le Real, c’est Marseille bébé.

En réaction à la victoire de son équipe contre le Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte pour un retour d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite inaugurale face au Stade rennais. « (J’espère) qu’il y a des conditions pour réparer les choses. […] Je ne suis pas le seul à décider. […] Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ». Malgré ces belles paroles, la direction marseillaise n’est toujours pas revenue sur sa décision et a même bien avancé ses recherches pour remplacer Adrien Rabiot .…

MBC pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 en Bleus
    Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 en Bleus
    information fournie par So Foot 25.08.2025 12:14 

    Si toute la France est, à juste titre, sous le charme du retour des glorieux champions du monde 2018 en Ligue 1, et qu'Olivier Giroud reste un formidable avant-centre, il est important de ne pas s'enflammer. À moins de 300 jours de la Coupe du monde 2026, les sentiments ... Lire la suite

  • Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique
    Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique
    information fournie par So Foot 25.08.2025 12:08 

    Arriba, arriba Mexico. Mi-août, Allan Saint-Maximin s’était engagé avec les Mexicains du Club América pour deux saisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancien de Newcastle a réalisé des débuts en fanfare sur la pelouse de l’Atlas à Guadalajara. Entré à l’heure ... Lire la suite

  • Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco
    Buteur héroïque, Olivier Giroud offre la victoire à Lille face à Monaco
    information fournie par France 24 25.08.2025 11:49 

    Auteur d'un but à quelques minutes de la fin d'un match frustrant entre Lille et Monaco, Olivier Giroud permet à Lille de décrocher une première victoire en championnat cette saison. Le Français confie vouloir continuer à jouer un rôle de "grand frère" dans sa ... Lire la suite

  • Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »
    Wayne Rooney : « Rúben Amorim n'a plus d'excuses »
    information fournie par So Foot 25.08.2025 11:35 

    Après Tom Brady, Rúben Amorim passe à la poêle du cuistot Wayne Rooney. Ce dimanche, Manchester United pensait tenir sa première victoire de la saison contre Fulham grâce à la tête de Leny Yoro sur corner. Finalement, le but de l’égalisation, signé Emile Smith-Rowe ... Lire la suite

