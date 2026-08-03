Marseille continue de dégraisser le mamouth
Vers une défense à poil ? Après les départs d’Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard (deux prêts non-conservés), l’Olympique de Marseille serait sur le point de se séparer d’un nouveau défenseur en la personne de Nayef Aguerd . Selon les informations de Foot Mercato , le central marocain qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, serait sur les tablettes d’Al Sadd, au Qatar.
Le prêt payant, solution-miracle
Arrivé il y a seulement un an en provenance de West Ham, Aguerd, 30 ans, sort d’une saison en demi-teinte lors de laquelle il n’a disputé que 16 matchs, là faute à une vilaine pubalgie qui l’a écarté des terrains dès le mois de mars. Suffisant pour lui signer son bon de sortie qui s’élevait à 15 millions d’euros payables en une fois, mais jusqu’au 31 juillet seulement.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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