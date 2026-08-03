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Après Ewen Jaouen, un autre gardien arrive à Newcastle pour 30 millions d'euros
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 11:26
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Après Ewen Jaouen, un autre gardien arrive à Newcastle pour 30 millions d'euros

Après Ewen Jaouen, un autre gardien arrive à Newcastle pour 30 millions d'euros

Ewen Jaouen n’a pas dû apprécier. Après le recrutement du jeune portier français (20 ans) en provenance du Stade de Reims pour 28,5 millions d’euros (dont 3,5 de bonus), Newcastle a encore sorti le chéquier pour compléter son trio de gardiens, derrière le titulaire de la saison dernière Nick Pope. C’est le Tchèque du SC Braga Lukáš Horníček qui rejoint les bords du Tyne pour 30 millions d’euros selon la BBC, soit le montant de sa clause libératoire avec le club portugais.

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