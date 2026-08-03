Newcastle se casse-t-il la gueule ?

Débarquée en trombe en 2021, l'Arabie Saoudite connaît d'importants remous à la tête de Newcastle. Après un début de mercato catastrophique, marqué par les départs de Anthony Gordon, Bruno Guimarães, Sandro Tonali et de Eddie Howe, la compétitivité du club anglais inquiète. Simple coup de mou ou début de la fin ?

À Paris, le Qatar a mis du temps, beaucoup de temps, avant d’arriver à son objectif numéro un : conquérir l’Europe. C’était long, c’était dur, mais ça pouvait servir de modèle àd’autres pétro-monarchies au moment de se lancer à la conquête du Vieux continent. C’est d’ailleurs ce chemin que souhaiterait suivre l’Arabie saoudite, arrivée en grande pompe en Angleterre par la voie de son propre fonds public d’investissement (PIF) du côté de Newcastle en 2021.

Les débuts furent d’ailleurs plutôt encourageants avec une progression continue au classement au point de devenir un prétendant au podium, ou du moins des sommets que les fans pensait encore inatteignables il y a une dizaine d’années, quand le club piquait une tête en D2. Le point d’orgue : deux participations à la Ligue des champions et un titre national. Et puis patatras : une saison 2025-2026 ratée et conclue à une insignifiante douzième place en Premier League. Se pose alors la question : où veut vraiment aller l’Arabie saoudite ? Et jusqu’à où le pays et Yasir Al-Rumayyan (le président golfeur du club) peuvent vraiment emmener Newcastle ?…

Arsène Belgodère Soria pour SOFOOT.com