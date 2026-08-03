Haise ferme la porte à un départ de Lepaul
Pas touche au goleador du côté de la Bretagne. Auteur d’un triplé contre Galatasaray ce dimanche en match amical (3-3), Estéban Lepaul semble déterminé à défendre son titre de meilleur buteur de Ligue 1. « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer », a reconnu Franck Haise en conférence de presse, qui voit également son attaquant progresser « dans le jeu, avec ses déplacements ».
Les trois buts du Rennais face au club turc, un lob, une tête et un penalty, ont particulièrement plu à son entraîneur. « Ce n’est pas anodin de marquer trois buts ici (au Rams Park d’Istanbul, NDLR) , surtout qu’ils sont dans des styles différents. Il continue à avancer », a-t-il ajouté.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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