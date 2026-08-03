Alerte à tous les bahloulistes : Farès Bahlouli a retrouvé un club !
Lyon, Lille, Monaco : sur le papier un CV bien rempli mais dans la réalité, des passages éclairs et décevants. Ancien grand espoir du football français, Farès Bahlouli va rejoindre l’US Biskra, club récemment vainqueur de la Ligue 2 algérienne et donc promu, cette saison, en Ligue 1 . L’homme aux multiples sélections avec les catégories jeunes de l’équipe de France va donc retrouver une équipe de football, trois années après sa dernière expérience en Ukraine, avec le SK Dnipro.
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ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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