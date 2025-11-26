Marquinhos va disputer son 500e match avec le PSG !

Encore un peu plus dans la légende.

Ce PSG-Tottenham est déjà un match spécial. Titularisé par Luis Enrique pour cette 5ᵉ journée de phase régulière de la Ligue des champions, le défenseur central Marquinhos va vivre son 500ᵉ match avec le Paris Saint-Germain . Capitaine du club de la capitale, l’international brésilien continue d’écrire sa légende avec le PSG, qu’il a rejoint en 2013 en provenance de l’AS Rome . L’homme de 31 ans, qui a dans sa besace une C1, 10 Ligue 1 et 8 Coupes de France , continue de creuser l’écart avec Jean-Marc Pilorget (435) et Marco Verratti (416), respectivement deuxième et troisième joueurs avec le plus d’apparitions sous la tunique parisienne.…

TM pour SOFOOT.com