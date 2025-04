Marquinhos, premier joueur de l'histoire à remporter dix fois la Ligue 1

Vraie légende.

Titulaire ce samedi avec le Paris Saint-Germain face à Angers, Marquinhos est devenu champion de France pour la dixième fois de sa carrière. Un accomplissement unique dans l’histoire de la Ligue 1, que le capitaine parisien a savouré au micro de BeIN Sports après la rencontre : « C’est fou. Je suis très heureux. Rester beaucoup de temps dans une équipe de haut niveau, c’est un challenge. C’est exceptionnel pour moi. Ce titre va rester dans l’histoire. On a l’ambition de tout gagner, le Championnat de France en fait partie. Ça fait plaisir de le gagner, et quand on ne le gagne pas, et ça m’est arrivé deux fois ( 2017 et 2021), ça fait mal. C’est un travail de toute une saison, il faut avoir cette régularité. L’équipe le mérite. » Avant de compléter son propos en zone mixte, que Le Parisien a relayé : « Ça fait plaisir, je bats encore un record, je mets un peu plus mon nom dans l’histoire. On veut finir la saison avec le plus de titres possibles. » …

AL pour SOFOOT.com