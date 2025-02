Marquinhos : « Ma centième ? Ça me rappelle tous les moments que j’ai passés ici »

Cent pour sang.

Marquinhos a vécu une belle soirée à Guingamp contre Brest. Large vainqueur de ce barrage aller, le capitaine parisien a également célébré sa centième apparition en Ligue des champions sous les couleurs du club de la capitale. « C’est un sentiment particulier, ça me rappelle tous les moments que j’ai passés ici. Je suis très heureux du cadeau que mon équipe m’a offert , a-t-il apprécié dans les coursive de Roudourou, se remémorant sa première cape continentale en rouge et bleu. L’Olympiakos, j’avais marqué un but et on avait gagné (1-4, en septembre 2013, NDLR). C’était une très belle expérience, je ne m’attendais pas à jouer. Beaucoup de choses se sont passées, j’avais 19 ans… » …

TB pour SOFOOT.com