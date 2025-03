Marqui, Parisien ou rien

Souvent pointé pour sa fragilité mentale et pour son incapacité à répondre présent en haute altitude, Marquinhos symbolise parfaitement le passé récent du PSG en Ligue des champions. Autoritaire à l’aller, jusqu’à la 87e minute, le Brésilien est attendu au tournant pour prouver, comme le PSG, qu’il est désormais prêt à boxer parmi les grands.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son destin mardi. Le genre de soirées où l’on attend de son capitaine qu’il vous emmène vers les sommets. Laissé au repos ce week-end, Marquinhos est prêt à repartir au combat à Anfield pour disputer son 103 e match de Ligue des champions. Le défenseur brésilien incarne probablement mieux que quiconque l’histoire du PSG dans cette compétition. L’espoir au début de l’ère QSI, lui qui a rejoint Paris à 19 ans en 2013. Les échecs successifs, émaillés d’une certaine fébrilité. La constance, malgré tout, au plus haut niveau. Et l’ambition retrouvée dans un projet qui, comme lui, se rapproche de la maturité.

Le duel qui change tout

Le capitaine parisien est l’un des huit joueurs de champ à avoir disputé tous les matchs de cette campagne de Ligue des champions dans leur intégralité – avec Hans Vanaken, Dávid Hancko, Joshua Kimmich, Nico Schlötterbeck, Brandon Mechele, Nicolas Otamendi et Joel Ordóñez. Omniprésent, le Brésilien figure dans le top 10 des hommes qui parcourent le plus de terrain avec un total de 117,3 kilomètres et une moyenne de 10,7 kilomètres par match. Il est aussi le numéro 1 du plateau en matière de ballons récupérés (83), le deuxième Parisien au nombre de duels gagnés (derrière Nuno Mendes) et affiche 95,6% de passes réussies. La fiabilité personnifiée.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com