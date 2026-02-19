Maroc : Ouverture du procès des supporters sénégalais accusés de violences pendant la finale de la CAN 2025
Ca va rugir dans le prétoire.
En marge de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations, remportée par le Sénégal face au Maroc, 18 supporters des Lions de la Téranga avaient été interpellés, accusés d’avoir perpétré des « actes de hooliganisme » . Ce jeudi 19 février, soit un mois après les faits, leur procès s’est ouvert à Rabat.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer