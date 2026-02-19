 Aller au contenu principal
L’OM et ses supporters sanctionnés par l’UEFA après le déplacement à Bruges
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 16:55

Remuer le couteau dans la plaie. Après la désillusion totale lors de la défaite face à Bruges, l’Olympique de Marseille est contraint de payer les pots cassés par ses ultras . S’ils font partie des plus bruyants du continents, ils avaient lors de ce dernier match de phase de ligue fait usage de feux d’artifice. Ce jeudi, la commission de discipline de l’UEFA a sanctionné le club phocéen d’une amende de 25 000 euro s ainsi qu’une interdiction de déplacement pour son prochain match à l’extérieur.

No pyro no party

Déjà en sursis depuis 2024, la sanction est désormais applicable. La commission de discipline « ordonne l’application de la sanction disciplinaire avec sursis prononcée dans sa décision du 28 février 2024, à savoir l’interdiction pour l’Olympique de Marseille de vendre des billets à ses supporters pour son prochain match à l’extérieur de compétition interclubs de l’UEFA » . En résumé, il faudra que les supporters marseillais restent bien sages en tribune.

AR pour SOFOOT.com

