Dortmund claque 12 millions pour un jeune brésilien de 17 ans
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 16:46

Le petit Kauã du matin. Comme l’a annoncé Borussia Dortmund ce jeudi, le jeune de 17 ans Kauã Prates rejoindra la Bundesliga l’été prochain en provenance de Cruzeiro . Capable d’évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche qu’en défense centrale, le Brésilien a déjà fait ses débuts professionnels en mai 2025 et a disputé 17 matches avec l’équipe première du club de Belo Horizonte. L’an dernier, il a également remporté le championnat sud-américain avec la sélection brésilienne des moins de 17 ans.

Grandes attentes

Selon Kicker , les dirigeants du BVB auraient déboursé environ 12 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur engagé jusqu’en 2031 , une somme conséquente pour un si jeune talent. Le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, se montre toutefois convaincu par son nouveau renfort : « Avec Kauã, nous avons réussi à recruter un joueur extrêmement prometteur. Il est encore très jeune et fait partie des talents les plus prometteurs d’Amérique du sud. »

JE pour SOFOOT.com

