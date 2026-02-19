Le spectre de la déportation s’éloigne pour James Rodriguez

Il marchait sur de la fine glace. Depuis sa signature au Minnesota United FC au début du mois de février, James Rodriguez n’avait toujours pas obtenu de permis de travail en règle pour exercer son métier sur le territoire étatsunien. De quoi laisser planer la menace d’une déportation sur les épaules du (pas encore ex-) international colombien qui a choisi de signer dans la ville où la police anti-immigration (ICE) fait le plus de zèle. En conséquence de quoi, le milieu de 34 ans ne s’est toujours pas entraîné avec son nouveau club .

Pas la prépa la plus optimale, on en conviendra, d’autant plus que d’après le média Operation Sports , l’ICE lui aurait envoyé une menace à peine voilée en rappelant que « tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut de célébrité, doivent strictement respecter la durée et les conditions de leur séjour . » …

JD pour SOFOOT.com