Mario Lemina : « Galatasaray et moi, c’était une histoire inachevée »

Devenu l’un des chouchous des supporters de Galatasaray, Mario Lemina a choisi à 32 ans de poser ses bagages une seconde fois à Istanbul, cinq ans après son premier passage. Entretien avec un joueur qui n’a laissé personne indifférent, de Bielsa jusqu’à Allegri, en passant par Fatih Terim.

Mercredi dernier, vous avez battu Liverpool à la maison (1-0) après la désillusion à Francfort (1-5). C’était une soirée de rêve, on imagine.

On a déçu nos supporters à Francfort, mais on a leur donné beaucoup de joie face à Liverpool. Le football est devenu un jeu d’échecs, tout se joue tactiquement. Il n’y a plus de petites équipes, c’est fini. On a montré qu’avec de la discipline et de l’ambition, on est capables de faire de grandes choses. On les a cherchés haut, on pouvait même mettre le deuxième but. C’est l’une des plus belles équipes de ma carrière, elle a trop de potentiel.…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com