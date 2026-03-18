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Mario Lemina a beaucoup appris au contact d'un joueur niçois
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 18:54

Mario Lemina a beaucoup appris au contact d'un joueur niçois

Mario Lemina a beaucoup appris au contact d'un joueur niçois

Mario lamina. Il est celui qui a claqué le but de la victoire pour Galatasaray mardi dernier face à une équipe de Liverpool bien en peine (1-0). Mario Lemina pourra se targuer d’avoir donné une bonne dose de suspense à ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Après un passage en prêt sur les rives du Bosphore lors de l’exercice 2019-2020, l’international gabonais s’est embarqué dans une nouvelle croisière stambouliote depuis février 2025 .

« Je ne suis pas un joueur avec beaucoup de stats et je n’avais jamais marqué en C1, raconte le bonhomme aux mille tatouages à L’Equipe . En plus, c’était le 800 e but du club au Rams Park. Ces détails procurent beaucoup de joie. Et j’ai surtout fait plaisir à mon fils de 7 ans en recevant le trophée d’homme du match.  Pour l’anecdote, un jour, il était allé voir Victor Osimhen pour lui demander de m’en donner un parce qu’il en avait déjà remporté quatre. « Osi » lui avait répondu : « Ne t’inquiète pas, papa gagnera le prochain » . »

SW pour SOFOOT.com

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