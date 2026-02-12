Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

L’élimination en Coupe passe au second plan. Ce mercredi soir, Mario Balotelli a publié une story Instagram dans laquelle il a expliqué avoir été à plusieurs reprises victime d’insultes racistes lors de la défaite 0-2 de son club, Al-Ittifaq, en Coupe face au Dubai FC.

Un mois après son arrivée aux Émirats

Selon l’Italien de 35 ans, on lui aurait répété à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Uh uh uh, va manger une banane. » L’attaquant n’a pas précisé d’où provenaient exactement ces insultes , mais il a tenu à rappeler : « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ni dans la société. » …

