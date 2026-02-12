 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 09:18

Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

L’élimination en Coupe passe au second plan. Ce mercredi soir, Mario Balotelli a publié une story Instagram dans laquelle il a expliqué avoir été à plusieurs reprises victime d’insultes racistes lors de la défaite 0-2 de son club, Al-Ittifaq, en Coupe face au Dubai FC.

Un mois après son arrivée aux Émirats

Selon l’Italien de 35 ans, on lui aurait répété à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Uh uh uh, va manger une banane. » L’attaquant n’a pas précisé d’où provenaient exactement ces insultes , mais il a tenu à rappeler : « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ni dans la société. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank