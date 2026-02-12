Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?
Rêvons plus grand. Invité de l’After Foot mercredi soir, Pierre Sage a livré les clés pour que les Lensois puissent accrocher le championnat pour la deuxième fois de leur histoire après le sacre de 1998.
« Le PSG est prenable à condition qu’il ne soit pas le PSG »
Le dernier Classique a été couronné de succès pour les protégés de Luis Enrique, avec un score historique (5-0) et une première place pour le moment farouchement conservée, le PSG a éloigné définitivement l’Olympique de Marseille de la course au titre . Seuls les Lensois semblent pouvoir tenter de lutter jusqu’au bout avec les joueurs de la capitale malgré les deux points qui les séparent de leurs homologues parisiens.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer