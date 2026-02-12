Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?

Rêvons plus grand. Invité de l’After Foot mercredi soir, Pierre Sage a livré les clés pour que les Lensois puissent accrocher le championnat pour la deuxième fois de leur histoire après le sacre de 1998.

« Le PSG est prenable à condition qu’il ne soit pas le PSG »

Le dernier Classique a été couronné de succès pour les protégés de Luis Enrique, avec un score historique (5-0) et une première place pour le moment farouchement conservée, le PSG a éloigné définitivement l’Olympique de Marseille de la course au titre . Seuls les Lensois semblent pouvoir tenter de lutter jusqu’au bout avec les joueurs de la capitale malgré les deux points qui les séparent de leurs homologues parisiens.…

LB pour SOFOOT.com