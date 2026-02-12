 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 10:49

Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?

Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?

Rêvons plus grand. Invité de l’After Foot mercredi soir, Pierre Sage a livré les clés pour que les Lensois puissent accrocher le championnat pour la deuxième fois de leur histoire après le sacre de 1998.

« Le PSG est prenable à condition qu’il ne soit pas le PSG »

Le dernier Classique a été couronné de succès pour les protégés de Luis Enrique, avec un score historique (5-0) et une première place pour le moment farouchement conservée, le PSG a éloigné définitivement l’Olympique de Marseille de la course au titre . Seuls les Lensois semblent pouvoir tenter de lutter jusqu’au bout avec les joueurs de la capitale malgré les deux points qui les séparent de leurs homologues parisiens.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank